الرئيس الصيني يزور كوريا الشمالية الخميس

يقوم الرئيس الصيني شي جينبينغ بزيارة دولة الى كوريا الشمالية الخميس والجمعة، هي الأولى لرئيس صيني الى هذا البلد منذ 2005 كما أفادت وسائل الاعلام الصينية الرسمية الاثنين.

وتأتي هذه الزيارة بدعوة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون، قبل أسبوع من قمة مجموعة العشرين في اليابان التي سيحضرها الرئيس الصيني وكذلك الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

كما تأتي بعد أكثر من عام على أول قمة تاريخية في سنغافورة بين كيم وترامب، والتي لم تتح حل مشكلة البرنامج النووي الكوري الشمالي.

وانضمت الصين الحليف الرئيسي لنظام كوريا الشمالية، الى العقوبات الدولية الهادفة الى دفعه للتخلي عن السلاح النووي. وتوترت العلاقات بشكل كبير بين الحليفين أثر تجارب نووية لبيونغ يانغ حتى ان الزعيمين شي وكيم اللذين توليا الحكم على التوالي في عامي 2012 و2011، لم يلتقيا الا في 2018.

لكن إثر ذلك اللقاء بدأ تقارب كبير حيث زار الرئيس الكوري الشمالي الصين أربع مرات في 2018 للقاء الرئيس شي.

من جهته وعد شي بزيارة كوريا الشمالية، لكن بدون تحديد تاريخ قبل الان.