"اسرائيل" لن ترسل مسؤولين حكوميين لورشة البحرين

قالت مصادر عبرية، إن "إسرائيل" سترسل وفدا تجاريا وليس مسؤولين بالحكومة للمشاركة في مؤتمر ترعاه الولايات المتحدة في البحرين الأسبوع المقبل لبحث مقترحات للاقتصاد الفلسطيني في إطار خطة سلام أمريكية مزمعة.

وورشة العمل مقررة يومي 25 و26 يونيو حزيران والتي قاطعتها القيادة الفلسطينية.

وقال مصدر مطلع على الأحداث لرويترز إن الولايات المتحدة والبحرين تشاورتا بشأن ما إذا كان من الأفضل أن تشارك إسرائيل بوفد غير رسمي بالنظر إلى وجود حكومة انتقالية حاليا في إسرائيل انتظارا لانتخابات سبتمبر أيلول.

وقال مصدر آخر إن إسرائيل سترسل وفدا تجاريا خاصا.

وفي وقت سابق اعلن وزير وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس ان إسرائيل ستحضر مؤتمر البحرين وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات التنسيقية“.

ويقول المسؤولون الأمريكيون إنهم وجهوا الدعوة لوزيري الاقتصاد والمالية وكذلك رواد الأعمال للتوجه إلى البحرين لمناقشة الاستثمار في الأراضي الفلسطينية.

ويقول الفلسطينيون إن خطة السلام الأمريكية التي لم تنشر بعد لا تحقق هدفهم بإقامة دولة. وألقوا بمسؤولية أزمة اقتصادية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة على قطع المساعدات الأمريكية والقيود الإسرائيلية.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض يوم الثلاثاء إن مصر والأردن والمغرب تعتزم حضور المؤتمر.

وتواجه خطة ترامب التأجيل بسبب الاضطرابات السياسية في إسرائيل بعدما أخفق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومة الشهر الماضي مما تحتم عليه خوض انتخابات ثانية هذا العام تقرر إجراؤها في 17 سبتمبر أيلول.

وقال جيسون جرينبلات مبعوث ترامب للشرق الأوسط إن الكشف عن خطة السلام قد يتأجل حتى نوفمبر تشرين الثاني عندما يتم تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل.