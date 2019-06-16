العاروري يلتقي وزير الأمن الإيراني محمود علوي

التقى وفد من حركة حماس، برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، مع وزير الأمن الإيراني سيد محمود علوي، في العاصمة اللبنانية بيروت.

وضم وفد حماس عضو المكتب السياسي حسام بدران، وعضو العلاقات العربية والإسلامية أسامة حمدان، وممثل الحركة في لبنان أحمد عبد الهادي، وفق بيان للحركة.

وبحث الجانبان سبل مواجهة التهديدات الصهيو أمريكية الموجهة ضد القضية الفلسطينية. حيث تم استعراض العلاقات الثنائية بين الطرفين وسبل تطويرها.

وأكدا ضرورة استمرار اللقاءات لمواجهة التحديات والمخاطر الكبيرة الناتجة عن إصرار الإدارة الأمريكية على فرض صفقة القرن.

وبين الجانبان أن الصفقة تأتي خدمة للمصالح "الصهيونية" في المنطقة، وترسيخا للاحتلال في فلسطين.

وأوضحا أن سياسة الولايات المتحدة لا تدع مجالا للشك بأنها تقف بجانب إسرائيل، وذلك من خلال سلسلة القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي بدأت بمنح القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها، والاستمرار بمنح الغطاء الكامل لمشاريع الاستيطان في الضفة والجولان.