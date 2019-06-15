أمير قطر يلتقي قادة إيران وروسيا والصين وتركيا

التقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال قمة في طاجيكستان قادة كل من إيران وروسيا والصين وتركيا، وتناولت المحادثات التطورات في الخليج وتعزيز العلاقات الثنائية.

فقد أجرى الأمير على هامش قمة التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا) التي عقدت اليوم السبت بالعاصمة الطاجيكية دوشنبه مباحثات مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، بحثا خلالها العلاقات بين البلدين وملفات المنطقة.

وأكد الجانبان الاستعداد للحوار لخفض التوتر في منطقة الخليج. وقد أعرب أمير قطر عن شكره لموقف طهران من الحصار المفروض على الدوحة.

أما روحاني فوصف العلاقات الإيرانية القطرية بأنها علاقات أخوية ولصالح شعبي البلدين، معتبرا أن هناك إمكانيات متعددة لتعزيز العلاقات الثنائية في مجال التعاون الاقتصادي ويجب استثمارها.

من جهته، نقل موقع الرئاسة الإيرانية عن روحاني قوله إن الطريق الوحيد لحل الخلافات الموجودة في المنطقة هو التفاوض والتعاون المشترك، وإن إيران مستعدة للمشاركة في أي مبادرة لحل الخلافات.

وأضاف روحاني أن أمن دول المنطقة واستقرارها مرتبطان ببعضهما بعضا وأن بلاده تطالب بالتوازن والأخوة والحكمة في العلاقات المشتركة بين دول المنطقة.

شراكة واستثمار

كما أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكدت أهمية العلاقات الإستراتيجية بين روسيا وقطر وسبل تعزيزها.

وخلال اللقاء الذي عقد على هامش قمة دوشنبه، أوضح الرئيس الروسي أن العلاقات الروسية القطرية تتطور، ووصف قطر بأنها شريك مهم ومحوري في الشرق الأوسط، مشيرا إلى التعاون في المجال الاستثماري بين البلدين.

وقال الشيخ تميم إن بلاده مستعدة لزيادة الاستثمار القطري في روسيا، وأكد خلال لقائه مع بوتين عقب القمة أن العلاقات الروسية القطرية قوية وشهدت تطورات في مجالات الطاقة والاستثمار.

من جهة أخرى، أكد أمير قطر شبه جاهزية البنية التحتية في البلاد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2020.

وعلى هامش القمة نفسها، أجرى أمير قطر مباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن المباحثات شملت علاقات الشراكة الإستراتيجية بين البلدين وأوجه تطويرها. كما ناقش الطرفان أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما التقى الشيخ تميم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقالت وكالة الأنباء القطرية إنهما ناقشا تعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين.

وأضافت الوكالة أنهما بحثا أيضا التطورات الأخيرة في المنطقة، وأكدا أهمية الحوار لحل الخلافات، والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

وقال الشيخ تميم -في تغريدة على تويتر- إن مشاركته في قمة "سيكا" في دوشنبه كانت فرصة مهمة لتبادل الأفكار حول تعميق التعاون بين دول آسيا لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار فيها.

وأضاف أن القمة كانت فرصة سانحة للقاء عدد من القادة للتباحث في قضايا ثنائية وإقليمية ودولية.