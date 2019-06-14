15 لاعبًا يربكون صفقات ريال مدريد

يواجه زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، أزمة تعرقل خططه لتدعيم الفريق بصفقات جديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بحسب تقرير صحفي.

فقد أبرزت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، اليوم الجمعة، إبرام النادي الملكي لخمس صفقات جديدة، بضم لوكا يوفيتش وإيدين هازارد ورودريجو وإيدير ميليتاو وفيرلان ميندي، إضافة إلى عودة المعارين، خاميس رودريجيز، دي توماس، ثيو هرنانديز، ماتيو كوفاسيتش، لونين.

وأضافت أن زيدان بات تحت تصرفه حاليا 37 لاعبا، في ظل عدم الاستغناء عن أي عنصر، حتى الآن.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد أصبح بحاجة للاستغناء عن 15 لاعبا، في غضون شهرين ونصف، لإعادة هيكلة قائمة الفريق، وكذلك الحصول على 300 مليون يورو على الأقل، لتمويل الصفقات الجديدة، حيث لن يكتفي زيدان بما تم حتى الآن، بل يتطلع أيضا للتعاقد مع 3 لاعبين آخرين، قبل انتهاء الميركاتو الصيفي.