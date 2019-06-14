مجموعة الاتصالات الفلسطينية وملتقى رجال الاعمال الفلسطيني "الخليل" يوقعان اتفاقية تعاون

قامت مجموعة الاتصالات الفلسطينية وملتقى رجال الاعمال الفلسطيني بالخليل بتوقيع اتفاقية تعاون ترعى بموجبها المجموعة مؤتمر التمكين الاقتصادي الثالث " الجودة طريقك الى النجاح"، والذي ينظمه الملتقى خلال الشهر الجاري، وتم توقيع اتفاقية بهذا الخصوص في مقر مجموعة الاتصالات بحضور محمد نافذ الحرباوي رئيس ملتقى رجال الاعمال- الخليل والوفد المرافق وعمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات وعدد من مدراء مجموعة الاتصالات.

وشكر محمد نافذ الحرباوي رئيس ملتقى رجال الاعمال- الخليل مجموعة الاتصالات على دعمها المستمر لقطاع الاقتصاد في فلسطين لما تلعبه من دور ككيان اقتصادي وطني له إنجازات وإسهامات كبيرة في القطاع الاقتصادي الفلسطيني، مؤكداً على أهمية دعم القطاع الخاص لمثل هذه المؤتمرات التي تسلط الضوء على سبل ووسائل تنمية اقتصادنا الفلسطيني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن.

وقال عمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات "يسعدنا التعاون المشترك مع ملتقى رجال الاعمال- الخليل من اجل تنفيذ مبادرات تسعى الى تمكين الاقتصاد الفلسطيني وتنميته، من خلال طرح مواضيع مختصة تساهم في تشجيع الاستثمار في فلسطين، وعكس صورة عن واقع الاقتصاد الفلسطيني وما يتعرض له من محددات وصعوبات والتي تحول دون تحقيق إنجازات بالمستوى المطلوب، مشيراً الى وجود العديد من قصص نجاح لرجال اعمال فلسطينيين استطاعوا تحقيق أهدافهم وانشاء مشاريع ساهمت في رفع الاقتصاد الفلسطيني وتنميته.

وأشار العكر الى ان مجموعة الاتصالات تعد رائدة قطاع الاتصالات في فلسطين وتتصدر أحدث الخدمات والتقنيات وفق المعايير العالمية في السوق الفلسطينية، وتساهم هي وشركاتها (الاتصالات –جوال-حضارة- ريتش) في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيزه من خلال تطوير خدماتها وتطوير شبكاتها التي تقدمها لجميع المشتركين، منوها الى دور المجموعة في دعم المجتمع من خلال مشاريع وبرامج المسؤولية الاجتماعية المتنوعة ذات الطابع التنموي.