ترامب يتهم طهران بالهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة، إيران بتنفيذ هجوم أمس على ناقلتي النفط في خليج عمان.

ترامب أشار في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إلى أنّ صور الهجوم تظهر أن إيران "هي من نفذ التفجيرات"، مؤكداً أنّ خليج عمان "لن يغلق وإن حدث فلن يستمر ذلك طويلاً".

الرئيس الأميركي تحدثت عن أنّ إيران "لن تمتلك أسلحة نووية"، وأجاب رداً على سؤال عن كيفية كبح طهران: "سنرى".

كما اعتبر ترامب أنّ إيران "قد تضررت" منذ توليه منصب الرئاسة في الولايات المتحدة، مشدداً في الوقت نفسه على أنّها "لا تزال تشكل تهديدًا".

يذكر أنّ انفجارات استهدفت ناقلتي نفط عملاقتين محملتين بالخام في بحر عُمان أمس الخميس.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد اتهم طهران أمس الخميس، بشن الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان.