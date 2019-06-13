تعرّف على المتحدث الجديد باسم جيش الاحتلال!

ذكر موقع معاريف العبري، أن رئيس أركان جيش الاحتلال الجنرال أفيف كوخافي، اليوم الخميس، قرر تعيين العميد "هيدي زيلبرمان" متحدثا رسميا باسم الجيش الإسرائيلي خلفا للعميد رونين مانليس.

وأوضّح المتحدث باسم جيش الاحتلال، أنه تمت الموافقة على التعيين من قبل رئيس الوزراء ووزير الحرب بنيامين نتنياهو، لافتًا أنه التعيين سيصبح ساري المفعول خلال الأشهر القادمة.

ووفق موقع يديعوت أحرنوت العبري، فقد انضم زيلبر إلى جيش الاحتلال في عام 1991، بعد حوالي عام انتقل إلى الخدمة في فيلق المدفعية حيث شغل عدة مناصب، بما في ذلك شغل منصب قائد تشكيل تافور، قائد "عمود النار" وضابط العمليات في القيادة الشمالية.

وأشار الموقع أن زيلبر لديه خبرة كجنرال ورئيس قسم التخطيط في جيش الاحتلال لإسرائيلي.