لبنان: لن نشارك في مؤتمر البحرين لغياب الفلسطينيين

قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل: إن بلاده لن تشارك في مؤتمر البحرين لغياب الفلسطينيين عنه.

وأضاف باسيل، في مقابلة مع شبكة (سي إن إن) الأمريكية من لندن، اليوم، حيث يقوم بزيارة رسمية: "نفضل أن تكون لدينا فكرة واضحة عن الخطة المطروحة للسلام، حيث إنّنا لم نُستشر بشأنها ولم نبلغ بها".

ولفت باسيل إلى أن "لبنان لديه أراض محتلة وفيه عدد كبير من اللاجئين منذ عام 1948 وليس أمرًا طبيعيًّا عدم استشارته فيما يسمى خطة سلام".

وشدد على ضرورة إدراك (إسرائيل) أن الوصول إلى السلام "لا يكون بالقوة بل بإعادة الحقوق للبنان وسوريا والإقرار بحق الفلسطينيين في إقامة دولة".

كما شدد على أن لبنان "مهتم بالحوار للوصول إلى حل بناء على القوانين الدولية وهذه إشارة بأن لبنان يريد الاستقرار، فإسرائيل هي المعتدية علينا".

ومن المقرر أن تعقد ورشة عمل اقتصادية بالعاصمة البحرينية المنامة في 25 و26 يونيو الجاري، دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية، ويتردد أنها تنظم لبحث الجوانب الاقتصادية لـ"صفقة القرن"، وفق إعلام أمريكي.

وتلاقي الورشة رفضا رسميا من القيادة الفلسطينية، والفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية، حيث يتردد أن الصفقة تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات كبرى لـ(إسرائيل).

وذكر مسؤول بالبيت الأبيض، أمس، أن مصر والأردن والمغرب أبلغتنا بأنها ستحضر مؤتمر "ورشة الازدهار من أجل السلام" المقرر عقده في العاصمة البحرينية المنامة نهاية الشهر الجاري، وفق ما نقله عنه إعلام امريكي، في حين أن الدول الثلاث لم يصدر عنها إعلان رسمي حول الموضوع.