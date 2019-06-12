الاحتلال يستهدف مواقع عسكرية في درعا والقنيطرة

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مواقع عسكرية في درعا والقنيطرة فجر اليوم الأربعاء، واستهدف القصف تحصينات عسكرية في موقع تل الحارة شمال غرب محافظة درعا، وموقعين آخرين في بلدة جباب بريف درعا الشمالي، وقرية المهدمة في القنيطرة.

وأسفرت الهجمات التي أطلقت خلالها 7 صوﺍﺭﻳﺦ ﻣﻮاجهة أرض _أرض وأرض جو، عن دمار المواقع المستهدفة دون وقوع إصابات بشرية، إذ حلق طيران استطلاع الاحتلال على خط وقف إطلاق النار قبل الهجوم لساعات، وواصل تحليقه في الأجواء بعد القصف.

وقالت وكالة الأنباء السورية إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على مواقع في تل الحارة بريف درعا جنوبي البلاد، وأسقطت عددا منها.

وأضافت الوكالة أن الرادارات السورية تعرضت للتشويش بعد القصف الذي أدى إلى أضرار مادية، ولم يخلف ضحايا بشرية.

وتقع تل الحارة في محافظة درعا، وهي تلة إستراتيجية، إذ تطل على هضبة الجولان المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن سكان يعيشون في ريف دمشق الجنوبي الغربي قولهم إنهم سمعوا عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي صوت انفجارين قويين انتشر صداهما على مسافة طويلة.