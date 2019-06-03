قتلى وعشرات الاصابات خلال فض اعتصام الخرطوم

أعلنت لجنة أطباء السودان، الإثنين ، أن عدد قتلى فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني بالخرطوم، ارتفع إلى 5.



وقالت في بيان لها "ارتقى ثلاثة قتلى الآن برصاص المجلس العسكري ليصل عددقتلى مجزرة المجلس الانقلابي إلى خمسة قتلى."



وأشارت إلى "سقوط عدد كبير من الإصابات الحرجة، استدعت التدخل الجراحي ودخول العناية المكثفة".



ونوهت إلى أن "هناك عدد من القتلى لم يتم التأكد منهم وستوافي اللجنة بهم حال التأكد".



وفجر الإثنين، بدأت السلطات في فض اعتصام آلاف السودانيين، من أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، والذي استمر لنحو شهرين، مستخدمة في ذلك الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، وفقاً لشهود عيان.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الإثنيين، عقب فض ميدان الاعتصام إلى "إعلان العصيان المدني الشامل لاسقاط المجلس العسكري الغادر القاتل واستكمال ثورتنا".



وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، فجر الإثنين "سقوط قتيل وعشرات الجرحى والماصبين أثناء فض السلطات السودانية لاعتصام آلاف السودانيين من أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم".



وقال تجمع المهنيين السودانيين في بيان سابق إن" الثوار المعتصميين أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة يتعرضون لمجزرة دموية في محاولة غادرة لفض الاعتصام".



وعزلت قيادة الجيش البشير من الرئاسة، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.



ويعتصم آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.