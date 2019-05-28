تواصل مباحثات ترسيم الحدود بين لبنان و"اسرائيل"

بحث رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم الثلاثاء مع نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى دايفيد ساترفيلد، آخر المستجدات المحلية والإقليمية والأوضاع العامة.

وكان ساترفيلد قد التقى وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في مقر وزارة الخارجية، لاستكمال مباحثات ترسيم الحدود البرية والبحرية. ويتوسط ساترفيلد لترسيم الحدود البحرية بين لبنان و"إسرائيل".

ونقل ساترفيلد إلى الحكومة اللبنانية في زيارته، موافقة "إسرائيل" على الموقف اللبناني من النقاط الخلافية الـ 13 على الحدود الوسطى بين البلدين.