الالاف يتظاهرون: لن نسمح لنتنياهو بأن يكون اردوغان "اسرائيل"

تظاهر آلاف الإسرائيليين من المعارضة "الاسرائيلية" وسط تل ابيب ضد محاولات حزب الليكود إصدار قانون الحصانة القضائية لحماية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من المحاكمة الجنائية

وشارك في المظاهرة التي حملت عنوان " السور الواقي للديمقراطية" اعضاء الكنيست يائير لابيد الذي قال لن نسمح بان يكون نتنياهو مثل الرئيس التركي طيب اردوغان لن يكون هنا دكتاتوري تركي

اما رئيس حزب كحول لان بيني غينتس قال " نتنياهو يريد يريد تدمير اسس الديمقراطية الاسرائيلية لن نسمح بان يحول نتياهو اسرائيلي لمزرعته الخاصه ولن نسمح له باسكات الاعلام والمساس بالثقافة واسقاط الشرطة ولن نسمح له بتهديد المستشار القانوني للحكومة وتحرب المحكمة العليا