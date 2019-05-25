إيران تهدد بإغراق السفن الأمريكية "بأسلحة سرية"

نقلت وكالة أنباء إيرانية اليوم السبت، عن مسؤول عسكري كبير قوله، إن بوسع طهران أن تغرف السفن الحربية التي ترسلها الولايات المتحدة إلى منطقة الخليج باستخدام صواريخ و"أسلحة سرية".

وقال مستشار القيادة العسكرية الإيرانية، الجنرال مرتضى قرباني لوكالة ميزان، "أمريكا... قررت إرسال سفينتين حربيتين للمنطقة. فإن هما ارتكبتا أقل حماقة، فسنلقي بهاتين السفينتين إلى قاع البحر بطواقمهما وطائراتهما باستخدام صاروخين أو سلاحين سريين جديدين".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الجمعة، إرسال نحو 1500 جندي إلى الشرق الأوسط، مضيفاً أن انتشار القوات يهدُفُ في أغلبه للحماية من التهديدات الإيرانية.

وأوضحت مصادر أمريكية أن وزارة الجيش تعتقد أن التهديد الإيراني ما زال مرتفعاً.