عشرات الآلاف سيتظاهرون الليلة ضد نتنياهو

ينوي عشرات الآلاف من المستوطنين التظاهر، ليلة السبت، في "تل أبيب" ضد محاولات حزب الليكود إصدار قانون الحصانة القضائية لحماية رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من المحاكمة الجنائية خلال فترة ولايته.

وتنطلق المظاهرة من أمام متحف "تل ابيب" للفنون في تمام الساعة 8.30 مساء، وجاءت هذه الاحتجاجات في الوقت الذي أعلن فيه نواب الليكود ونتنياهو عن عزمهم إصدار قانون الحصانة الجديد، الذي يمنح عضو الكنيست حصانة تلقائية تحول دون محاكمته، وعلى تقييد صلاحيات المحكمة العليا بشأن إلغاء قرارات الكنيست.

وتقوم أحزاب المعارضة من الوسط واليسار (أزرق وأبيض وحزب العمل وميرتس) بتنظيم هذه المظاهرة، واختاروا لها عدة شعارات مثل "أوقفوا قانون الحصانة"، كما تم نشر دعوات التظاهر على نطاق واسع على مختلف منصات شبكات التواصل الاجتماعي.

وكان أنصار حزب "أزرق أبيض" قد تظاهروا في منطقة "نتفي أيلون" أمام منزل رئيس الكنيست يولي ادلشتاين وطالبوه بعدم تحويل الكنيست لملاذ "للمجرمين".

وقال أعضاء في الحزب أنهم سيخوضون نضالا كبيرا ضد سن قانون الحصانة، والذي من شأنه أن يحمي بنيامين نتنياهو من المساءلة القانونية.

فيما أكد بعض وزراء حزب الليكود يوم الأربعاء أن بنيامين نتنياهو لن ينوي أخيرًا الترويج لمشروع قانون يضمن الحصانة.

كما أرجأ "النائب العام الإسرائيلي" تاريخ الاستماع إلى نتنياهو للرد على اتهامات الفساد التي تثقل كاهله، إلى أوائل شهر تشرين الأول/ أكتوبر القادم.