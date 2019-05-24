رضوان: لا لمؤتمر البحرين والتطبيع مع العدو

دعا إسماعيل رضوان عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، الجماهير الفلسطينية للمشاركة الجمعة القادمة في مسيرة "يوم القدس العالمي" ليكون يوماً عالمياً، وللتأكيد على أن القدس كانت وستبقى عربية – إسلامية – فلسطينية، وهي العاصمة الموحدة للشعب الفلسطيني، ولنقول أن صفقة القرن ستكون تحت أقدام جماهير شعبنا.

جاء ذلك خلال كلمة لرضوات في منطقة ملكة شرق مدينة غزة، حيث أكد أن هذه المسيرات ستفشل صفقة القرن، لأن المشاركين والشعب الفلسطيني يمتلكون الإرادة ويقولون للمحتل إننا هنا ثابتون هنا مستمرون هنا متجذرون على طريق مسيرات العودة وكسر الحصار حتى تحقيق أهدافها.

وقال:" إن تلكؤ الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ تفاهمات كسر الحصار، واستهدافه المسيرات المدنية وابناء شعبنا لن يزيدنا إلا إصرارا ومضياً على الاستمرار حتى تحقق أهدافها.

ووجه رضوان رسالة للمطبعين قائلاً:" لا للتطبيع مع الاحتلال الاسرائيلية، ولا للندوة الاقتصادية المزمع عقدها في العاصمة البحرينية المنامة بدعوة أمريكية ، ولا لصفقة القرن، ونعم للمقاومة والثوابت".

وشدد رضوان في الجمعة الـ 59 لمسيرة العودة، على أنه سيتم مجابهة صفقة القرن بكل قوة وصمود وثبات. داعياً إلى ضرورة تحقيق التكافل بين أبناء الشعب حتى نعزز الصمود لمجابهة صفقة القرن ولمجابهة كل المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية.

ودعا السلطة الفلسطينية ومن راهن على التنسيق الأمني لتحقيق المصالحة، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال والرهان على المفاوضات العبثية، والالتزام بالوحدة في الميدان وفي غرفة العمليات المشتركة ووحدة المسيرات، والوحدة القائمة على أساس الثوابت وخيار المقاومة.