لافتة ترحيب سعودية تتضمن كلمة عبرية

ذكر موقع "إسرائيلي" الخميس، أن السلطات السعودية سمحت بوضع لافتة ترحيب للزوار تتضمن كلمة عبرية في المدينة المنورة.

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" على موقع "تويتر" صورا تظهر كلمة "شالوم" العبرية وسط عبارات ترحيبية بلغات كثيرة، وقالت إنها تعود للافتة "نصبت في المدينة المنورة بالسعودية، وعلى مقربة من المسجد النبوي الشريف".

وقد نُصبت في المدينة المنورة في السعودية????????، على مقربة من المسجد النبوي الشريف، لافتة ترحب بالزوار. وكُتب عليها: "السلام عليكم.. أهلا وسهلا بكم". كتبت عبارات ترحيبية بلغات كثيرة من بينها "شالوم" بالعبرية ("السلام")

وقال المستشرق الإسرائيلي تسيفي يحزكيلي في مقابلة مع صحيفة "معاريف" إن "القرار السعودي باستقبال عمال فلسطينيين مقيمين داخل إسرائيل، للعمل داخل أراضيها، يمكن اعتباره الخطوة الأولى من المملكة للتطبيع مع إسرائيل".

وأضاف يحزكيلي، في المقابلة التي ترجمتها "عربي21"، أن "القرار الاقتصادي السعودي المفاجئ يعتبر خطوة أولى لتطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب، على اعتبار أن إصدار هذه التصاريح للعمال الفلسطينيين داخل إسرائيل يعتبر من مفردات الخطة الاقتصادية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وتشير إلى توثيق العلاقات السعودية الإسرائيلية".









