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إصابتان إحداها خطيرة في شجار بالعيزرية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:18 - 22 مايو 2019
شجار شجار
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وقع شجارٌ بين عائلتي جفال وادكيدك في العيزرية شرق القدس المحتلة، أُصيب على إثره شابان أحدهما وُصِفت حالته بأنها خطيرة.

وأفادت مصادر محلية أن العشائر نجحت في التوصل إلى هدنة حتى مساء الجمعة سيتم بموجبها وقف العنف بين عائلتي ادكيدك وجفال، وتشمل عائلة أبو رموز أيضاً التي أُصيب أحد أبنائها نتيجة سقوطه من منزله خلال إطلاق النار أثناء الشجار.

ودفعت الأجهزة الأمنية بتعزيزاتٍ عسكريةٍ إلى العيزرية وانتشرت فيها لفرض الأمن والقانون فيها.

يشار إلى ان مواطناً قتل وأصيب أخران، الليلة الماضية، في شجار وقع بمخيم الفارعة جنوب طوباس

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