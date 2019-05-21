استمرار توزيع لحوم الهدي والأضاحي على الفقراء بغزة

أكدت وزارة الأوقاف والشئون الدينية بغزة استمرار عملية توزيع لحوم الهدي والأضاحي المقدمة من المملكة العربية السعودية لليوم الثاني على التوالي، على الأسر الأشد فقراً واحتياجاً في قطاع غزة، وذلك عبر لجان الزكاة المختلفة والمنتشرة في محافظات القطاع كافة.

ونوهت الأوقاف إلى أن لجان الزكاة تبذل جهوداً كبيرة من أجل وصول اللحوم إلى مستحقيها سالمةً في الوقت المناسب، ودون تأخير، وذلك عبر نقل اللحوم من الثلاجات المركزية إلى لجان الزكاة في المحافظات بثلاجات متحركة، وذلك لضمان الحافظ على سلامتها حتى تصل مستحقيها بشكل سليم.

يُذكر أن وزارة الأوقاف عبر لجان الزكاة باشرت بالأمس بتوزيع اللحوم على الأسر الفقيرة في عدة مناطق من القطاع، وذلك بعد إتمام كافة الإجراءات الفنية والإدارية والصحية اللازمة.

وأشارت الأوقاف إلى أن كافة كميات اللحوم التي وصلت للوزارة وقوامها 25 ألف ذبيحة ستوزع على مستحقيها من الأسر الفقيرة وفق معايير واضحة ودقيقة.

وجددت الوزارة شكرها إلى المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي العهد وإلى إدارة المشروع ممثلة بالبنك الإسلامي للتنمية على هذا المشروع الإنساني.