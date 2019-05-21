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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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دعا أبناء الأمة للتصدي لمخططات تصفية القضية

البطش: التطبيع البحريني مع "إسرائيل" يهدف لتطبيق صفقة القرن الأمريكية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:29 - 21 مايو 2019
الجهاد الإسلامي الجهاد الإسلامي
بنك فلسطين
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دان عضو المكتب السياسي لحركة الاسلامي في فلسطين خالد البطش مسار التطبيع العربي الرسمي المتمثل باستضافة دولة البحرين ورشة عمل أمريكية صهيونية تهدف إلى فتح الطريق أمام تطبيق صفقة القرن الأمريكية الهادفة لتصفية القضية المركزية للأمة تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار".

واعتبر البطش في تصريحٍ صحفي "التطبيع البحريني مع الإسرائيليين إذعاناً لقرارات الرئيس الامريكي دونالد ترامب وزمرة البيت الأبيض"، مجدداً "تصدي الفلسطينيين لمحاولات التطبيع بكل السبل الممكنة، ولهذه المؤامرة الهادفة الى تصفية حقوق شعبنا وتقسيم الدول العربية والإسلامية على أسس طائفية وعرقية لاستدامة الصراع في المنطقة لصالح العدو الصهيوني".

ودعا البطش "أبناء الأمة وأبناء الشعب البحريني والخليج العربي للتصدي لمخططات تصفية فلسطين وتهويد مسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقيامة عيسى عليه السلام، ففلسطين ومقدساتها لا تقايض بالأموال ولا بملْ البطون أو الجيوب رغم معاناة الحصار والعقوبات على شعبنا، فهي قضية إجماع للأمة العربية والإسلامية ولا يمكن التنازل عنها".

 

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