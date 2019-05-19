أردوغان: سننتج منظومة أس 500 الصاروخية بشراكة مع روسيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا وروسيا ستُنتجان بشكل مشترك منظومة الدفاع أس 500، مجددا تأكيده أن بلاده لن تتراجع عن صفقة صواريخ أس 400 الدفاعية الروسية التي تعارضها واشنطن.



وقال أردوغان أمس السبت أمام وفد من الشباب كانوا يطرحون عليه أسئلة في إسطنبول، إنه "سيكون هناك إنتاج مشترك لمنظومة أس 500" مع موسكو، مشددا على أن بلاده لن تتنازل عن شراء منظومة أس 400 قائلا "هذه صفقة مبرمة".



وكانت تركيا قررت في 2017 شراء منظومة أس 400 من روسيا بعد تعثر جهودها المطولة لشراء أنظمة الدفاع الجوية "باتريوت" من الولايات المتحدة.

وتسبب شراء أنقرة صواريخ أس 400 الروسية في توتر العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، العضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

من ناحية أخرى، أكد الرئيس التركي أن بلاده ستتسلم مقاتلات أف 35 الأميركية ومعداتها "عاجلا أو آجلا".

وكان أردوغان قد أكد في 5 أبريل/نيسان الماضي أن أنقرة تسلمت من الولايات المتحدة ثلاث مقاتلات من هذا الطراز، وأنها بانتظار تسلم الرابعة قريبا.

وتخطط أنقرة لشراء 100 مقاتلة من طراز أف 35، بموجب اتفاق سابق شاركت في إطاره بتمويل تطوير المقاتلة، كما أن طيارين أتراكا يجرون حاليا تدريبات عليها في قاعدة "لوك" الجوية بولاية أريزونا الأميركية.

يشار إلى أنه في حال نفّذت تركيا اتفاق منظومة أس 400 مع موسكو، قد تُعاقَب بموجب قانون أميركي ينص على فرض عقوبات اقتصادية على أي دولة توقع عقود تسليح مع شركات روسية.