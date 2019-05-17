استبعاد لاعبين من ريال مدريد من تشكيلة البرازيل لكوبا أميركا

أعلن مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم، تيتي، يوم الجمعة، قائمة لاعبيه للمشاركة في كوبا أميركا من 14 يونيو الى 7 يوليو في البرازيل.

وتشمل التشكيلة قائد باريس سان جيرمان تياغو سيلفا (35 عاما) الذي خضع لعملية جراحية في ركبته بالمنظار لمعالجة "ضرر في الغضروف" قبل أسبوعين، لكن المشرف على اللياقة البدنية للاعبي المنتخب، فابيو مهسرجيان، أكد ان القائد السابق سيكون "في حالة جيدة" في 28 مايو الحالي، أي قبل بدء المنافسة في البرازيل.

وتضمنت التشكيلة أيضا اسم النجم نيمار، مهاجم سان جرمان، والعائد من إصابة في مشط القدم أبعدته نحو شهرين عن الملاعب.

لكن تيتي استبعد بشكل مفاجئ لوكاس مورا، بطل بلوغ توتنهام الإنجليزي المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا بتسجيله ثلاثية أمام أياكس أمستردام الهولندي في إياب نصف النهائي (3-2) بعد تخلفه على أرضه صفر-1 ذهابا، وكذلك لاعب ريال مدريد الإسباني الشاب فينيسيوس جونيور وظهير النادي الملكي مارسيلو.

وتضمنت اللائحة الرسمية المؤلفة من 23 لاعبا، اسم جناح إيفرتون الإنجليزي ريتشارليسون الذي قدم موسما رائعا مع فريقه.

وتواجه البرازيل الفائزة باللقب ثماني مرات في الدور الأول من منافسات المجموعة الأولى كلا من بوليفيا وفنزويلا والبيرو.

وهنا التشكيلة:

- للمرمى: أليسون (ليفربول الإنكليزي)، إيدرسون (مانشستر سيتي الإنكليزي) وكاسيو (كورنثيانز)

- للدفاع: داني ألفيش، تياغو سيلفا وماركينيوس (باريس سان جرمان)، فاغنر (كورينثيانز)، أليكس ساندرو (يوفنتوس الإيطالي)، فيليبي لويس (أتلتيكو مدريد الإسباني)، ميراند (إنتر ميلان الإيطالي) وإيدر ميليتو (بورتو البرتغالي)

- للوسط: كاسيميرو (ريال مدريد)، فرناندينيو (مانشستر سيتي) أرثور وفيليبي كوتينيو (برشلونة الإسباني) وألان (نابولي الإيطالي)

- للهجوم: لوكاس باكيتا (ميلان الإيطالي)، نيمار (باريس سان جرمان) إيفرتون (غريميو)، دافيد نيريش (أياكس الهولندي) ريتشارليسون (إيفرتون)، روبرتو فيرمينو (ليفربول الإنكليزي) وغابريال جيزوس (مانشستر سيتي).