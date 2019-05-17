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ميسي غاضب من جماهير برشلونة لهذا السبب

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:37 - 17 مايو 2019
ميسي ميسي
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لا يزال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يعاني آثار الهزيمة الثقيلة التي تكبدها فريقه أمام نادي ليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي أقصت الفريق من المسابقة الأهم أوروبيا.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن ميسي، ما زال يتألم من جمهور برشلونة الإسباني بسبب ردود الفعل التي أعقبت هزيمة الفريق الكتالوني القاسية أمام ليفربول الإنجليزي.

وقابل جمهور برشلونة، نجم الفريق في مطار "جون لينون" في ليفربول بعد الهزيمة النكراء، بإساءات متكررة وفق ما نقلت صحيفة "مترو" البريطانية

وكان فريق برشلونة المرشح الأقوى للفوز بدوري أبطال أوروبا، بعدما فاز على الريدز، بثلاثة أهداف دون مقابل، في ملعب "الكامب نو"، لكن المدرب يورغن كلوب، قاد فريق ليفربول إلى نصر كبير بأربعة أهداف على برشلونة في الآنفيلد.

 

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