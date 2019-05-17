رغم تلويح واشنطن بالعقوبات... أنقرة: مستعدون لتسلم (إس400)

أكدت تركيا الجمعة استعدادها لتسلم منظومة (إس400) الصاروخية الروسية رغم تصاعد التحذيرات الأمريكية والتي كان آخرها مشروع قرار في الكونغرس هدد بفرض عقوبات على أنقرة.

وفي تصريحات صحفية، قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده مستعدة لاستلام المنظومة الدفاعية الروسية "بمجرد أن تكون موسكو مستعدة لتوريدها".

وعلى هامش جلسة لجنة وزراء مجلس أوروبا في العاصمة الفنلندية هلسنكي أضاف الوزير التركي: "سنستلمها بمجرد أن تكون موسكو مستعدة لتوريدها في أي وقت".

وفي وقت سابق تقدم نواب بارزون في الكونغرس الأمريكي بمشروع قرار جديد يطالب باستبعاد تركيا من مشروع إنتاج طائرات "إف 35"، ووقف بيع هذه الطائرات لها، وفرض عقوبات عليها، إذا قامت بشراء منظومة (إس-400) الروسية.

وقال نواب ديمقراطيون وجمهوريون بمجلس النواب، إن خطط تركيا لشراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية (إس-400)، تهدد سلامة مقاتلات (إف-35) الأمريكية.