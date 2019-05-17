ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون دولية
  3. عرض الخبر

رغم تلويح واشنطن بالعقوبات... أنقرة: مستعدون لتسلم (إس400)

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:50 - 17 مايو 2019
صواريخ اس 400 صواريخ اس 400
بنك فلسطين
مشاركة

أكدت تركيا الجمعة استعدادها لتسلم منظومة (إس400) الصاروخية الروسية رغم تصاعد التحذيرات الأمريكية والتي كان آخرها مشروع قرار في الكونغرس هدد بفرض عقوبات على أنقرة.

وفي تصريحات صحفية، قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده مستعدة لاستلام المنظومة الدفاعية الروسية "بمجرد أن تكون موسكو مستعدة لتوريدها".

وعلى هامش جلسة لجنة وزراء مجلس أوروبا في العاصمة الفنلندية هلسنكي أضاف الوزير التركي: "سنستلمها بمجرد أن تكون موسكو مستعدة لتوريدها في أي وقت".

وفي وقت سابق تقدم نواب بارزون في الكونغرس الأمريكي بمشروع قرار جديد يطالب باستبعاد تركيا من مشروع إنتاج طائرات "إف 35"، ووقف بيع هذه الطائرات لها، وفرض عقوبات عليها، إذا قامت بشراء منظومة (إس-400) الروسية.

وقال نواب ديمقراطيون وجمهوريون بمجلس النواب، إن خطط تركيا لشراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية (إس-400)، تهدد سلامة مقاتلات (إف-35) الأمريكية.

متعلقات