الماتادور نادال يبلغ ثالث أدوار روما

صعد النجم الإسباني، رافائيل نادال، إلى الدور الثالث من بطولة روما للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من خمسة ملايين و170 ألف يورو، على حساب الفرنسي جيريمي شاردي.

ولم يجد الماتادور نادال، الذي بدأ مشواره من الدور الثاني مباشرة، أي صعوبة في تخطي عقبة منافسه الفرنسي، بفوزه عليه بمجموعتين نظيفتين، بواقع: (6-1) و(6-0) في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الخميس.

وضرب النجم الإسباني، المصنف ثانيا، موعدا في الدور المقبل، مع الجورجي نيكولوس باسيلاشفيلي، المصنف 14، الذي تغلب بدوره على الصربي لاسلو ديري، بمجموعتين متتاليتين، بنتيجة: (7-5) و(6-4).