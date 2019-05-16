غرينبلات: تم احراز تقدم في جهود دفع "صفقة القرن"

ذكرت صحيفة معاريف العبرية نقلاً عن"جيسون غرينبلات"، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط قوله: "تم إحراز تقدم في الجهود المبذولة لدفع خطة السلام بين "إسرائيل" والفلسطينيين".

و أضاف غرينبلات قائلاً: "نحن نعلم أن التحديات التي نواجهها في التوصل إلى اتفاق سلام كثيرة جدا، نأمل في التوصل إلى اتفاق شامل، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، سنتخذ خطوات إيجابية تساعد الفلسطينيين والإسرائيليين في المنطقة".

و أوضح أن فريق التفاوض الأمريكي على اتصال بالفلسطينيين و"الإسرائيليين" والأوروبيين، وتاريخ نشر "صفقة القرن" لن يكون مبكراً إلا بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وبعد رمضان وبعد "عيد الأسابيع".