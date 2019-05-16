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اشتية يطالب بايجاد آلية للتدقيق المالي مع "اسرائيل"

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 19:10 - 16 مايو 2019
محمد اشتية محمد اشتية
بنك فلسطين
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طالب رئيس وزراء حكومة رام الله د. محمد أشتية، المجتمع الدولي خاصة الدول المانحة، بالضغط على "اسرائيل" لوقف الاقتطاعات من عائدات الضرائب الفلسطينية، وإيجاد آلية لتدقيق كافة الأمور المالية مع "اسرائيل"، لوقف سياستها في سرقة الأموال.

جاء ذلك خلال لقائه، بممثلة النرويج لدى فلسطين هيلدا هارالدستاد، الخميس في مكتبه برام الله.

وبحث أشتية مع ممثلة النرويج، مخرجات اجتماع المانحين الأخير في بروكسل، مؤكداً على ضرورة أن يلعب المجتمع الدولي دوراً فعالاً في مواجهة الحرب المالية الامريكية والإسرائيلية، التي يتعرض لها شعبنا.

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