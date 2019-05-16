خبير زلازل: "نقترب من هزة أرضية مدمرة"

نقلت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية عن خبير الزلازل رون أفني قوله إن الهزة الأرضية التي شعر بها السكان الليلة الماضية غير مألوفة بتاتا.

و أشار الخبير الى الإحصاءات التاريخية التي قالت بأن هزة أرضية ليست بعيدة، حيث أنا "إسرائيل" عرضة لتلك الهزة القوية وحتى المدمرة.

و أوضح أن كل الزلازل المدمرة التي حدثت عبر التاريخ مصدرها الشق السوري الأفريقي، مضيفاً "أن الزلازل في البحر المتوسط بعيدة عنا خاصة في منطقتي قبرص واليونان، لذلك فإنها لا تسبب أضرارًا هنا، لكن في عام 1927 كان هناك زلزال في البلاد أودى بحياة حوالي 300 شخص، كما قُتل 180 شخصًا بسبب الزلزال الذي دمر صفد، حيث لدينا حسب الفترات كل 90 سنة هزة أرضية كبيرة، لذلك يمكننا القول أننا نقترب من الموعد".

"وفقًا للسيناريوهات سيؤدي زلزال قوي في "إسرائيل" إلى مقتل 7000 شخص وحوالي 8200 شخص سيصابون بجروح بين متوسطة لخطيرة، وحوالي 37000 مصاب بجروح طفيفة، وسيحتاج عشرات الآلاف إلى علاج طبي وسيظل 170,000 شخص بلا مأوى"، قال الخبير.