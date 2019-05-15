سفارتنا بالقاهرة تعلن بدء التسجيل لموسم الحج للمواطنين المقيمين في مصر

أعلنت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة اليوم الأربعاء، بدء التسجيل لموسم الحج للمواطنين الفلسطينيين المقيمين في جمهورية مصر العربية للعام 1440هـ/2019م.

وأوضحت السفارة في بيان صحفي أن على المتقدمين المبادرة بالتسجيل بالسفارة لدى قسم الشؤون القنصلية، اعتبارا من اليوم وحتى الخميس 23 من أيار/مايو الجاري.

وأوضحت السفارة، وجوب أن يحمل المتقدم للحج وثيقة سفر أو جواز سفر مع صورة منه متضمن الإقامة السارية بشرط ألا تقل صلاحية الجواز والإقامة عن ستة أشهر من يوم السفر، وإحضار صورة شخصية للمتقدم.

وبينت أن بإمكان المواطنين التواصل على هواتف السفارة 33384763 - 33384762 - 33384761.