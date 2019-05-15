الشيخ وكحلون يلتقيان للتباحث في تحويل أموال المقاصة

كشفت قناة "كان" العبرية، مساء أمس الثلاثاء، عن مضمون لقاء جرى بين وفد فلسطيني وآخر إسرائيلي قبل أيام في مدينة القدس المحتلة للتباحث في تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية.

ووفق القناة العبرية، فقد ترأس الوفد الفلسطيني وزير الشئون المدنية حسين الشيخ ، فيما ترأس عن الجانب "الإسرائيلي" وزير المالية الإسرائيلي موشي كحلون.

وأوضحت القناة، أن لجانبان تباحثا في طرق الخروج من مأزق المقاصة الحالي وعودة الأمور إلى سابق عهدها، منوهة إلى أن الاجتماع انتهى دون تحقيق اختراق حيث ترفض السلطة استلام أموال المقاصة وذلك بعد خصم الاحتلال فاتورة رواتب الأسرى والشهداء.

وكانت السلطة الفلسطينية رفضت استلام حوالة إسرائيلية جديدة بقيمة 660 مليون شيكل، أودعتها سلطات الاحتلال مؤخرًا في بنوك الضفة الغربية المحتلة، بسب ما أورد التلفزيون الرسمي الإسرائيلي (كان)، مساء اليوم الخميس.

يأتي ذلك في أعقاب رفض الحكومة الفلسطينية في رام الله، للشهر الثالث على التوالي، استلام عائدات الضرائب التي يجبيها الاحتلال الإسرائيلي، للسلطة الفلسطينية (المقاصة)، بعد خصم 41 مليون شيكل منها، مقابل المخصصات والرواتب التي تدفعها السلطة لعوائل الأسرى والشهداء. علما بأن أموال المقاصة تشكل ما يعادل نصف ميزانية السلطة الفلسطينية.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة اقتصادية حادة تختلف عن سابقتها اضطرتها أن تدفع نصف راتب لموظفيها خلال الشهرين الماضيين، وسط توقعات بأن تؤدي الأزمة الراهنة إلى انهيار السلطة، وهو ما يثير تخوفات في إسرائيل.