في الذكرى الأولى لنقل السفارة.. ترامب: نفتخر بنقل سفارتنا للقدس

قال الرئيس الامريكي مساء اليوم، "اليوم يمر العام الأول على نقل سفارتنا للقدس، فسفارتنا الجميلة تعتبر بمثابة ذكرى نفتخر بها فهي تدل على مدى العلاقات الوطيدة مع "إسرائيل" وتدل على أهمية الإيفاء بالوعد من أجل الحقيقة.

من جانب آخر، أصدرت السفارة الامريكية في إسرائيل بياناً حذرت فيه رعاياها المقيمين في "إسرائيل" من مغبة وقوع عمليات ضد "إسرائيل". وحث البيان الرعايا الأمريكان بأن يأخذوا الحيطة والحذر والاصغاء جيدا لتعليمات الاجهزة الامنية الاسرائيلية.

وجاء البيان الامريكي بمناسبة حلول مرور عاما على إعلان نقل السفارة الامريكية من تل أبيب للقدس وبمناسبة إحياء الفلسطينيين لذكرى النكبة 71 وبسبب بدء مسابقة الاغنية الاوروبية.

Today marks the one-year anniversary of the opening of the United States Embassy in Jerusalem, Israel. Our beautiful embassy stands as a proud reminder of our strong relationship with Israel and of the importance of keeping a promise and standing for the truth.

Donald J. Trump (@realDonaldTrump)

يديعوت