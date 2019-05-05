مصادر مصرية ودبلوماسية: الساعات القادمة حاسمة واحتمال التوصل للتهدئة

مسؤول دبلوماسي: تقدم في التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار في غزة

قال مسؤول دبلوماسي لقناة ريشت كان العبرية، مساء اليوم، إنه سيتم الإعلان خلال ساعات عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بجهود مكثفة.

ووفق القناة العبرية، فإن المفاوضات في القاهرة برعاية مصرية والامم المتحدة تشهد تقدما، مرجحة أنه قد يتم التوصل لوقف إطلاق نار خلال الساعات القادمة.

في السياق، أضافت مصادر مصرية لـ "قناة13" العبرية، إن هناك فرصة لتحقيق وقف إطلاق النار خلال الليلة والعودة للهدوء.

وحسب إذاعة الجيش ومعاريف العبرية، فإن قطر وأميركا والأمم المتحدة وضعوا صيغة اتفاق ونقلت للقاهرة وتل أبيب، مشيرة إلى أنه يتم مناقشته ويبدو أنه خلال ساعات سيتم العودة للهدوء.