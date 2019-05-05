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ارتفاع عدد قتلى المستوطنين بصواريخ المقاومة الى 4   

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 22:06 - 05 مايو 2019
بنحاس فشوزمن بنحاس فشوزمن
بنك فلسطين
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أعلنت وسائل الاعلام العبرية مساء اليوم الاحد مقتل الحاخام، بنحاس فشوزمن في سقوط صاروخ على سيارته بمدينة اسدود.

و وفقاً للمصادر العبرية، فإنه بمقتل الحاخام يرتفع عدد قتلى المستوطنين بصواريخ المقاومة الى 4 منذ فجر اليوم.

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