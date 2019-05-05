استشهاد 5 مواطنين جراء استهداف الاحتلال شمال وجنوب القطاع

استشهد مساء اليوم الأحد، 4 مواطنين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل يعود لعائلة المدهون شمال قطاع غزة، فيما استشهد مواطنين في الوقت ذاته في رفح جنوب القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد 5 مواطنين جراء الاستهداف الإسرائيلي شمال وجنوب القطاع.

وأوضحت الصحة أن الشهداء ههم: "الشهيد عبدالله عبدالرحيم المدهون 22 عام، والشهيد فادي راغب بدران 31 عام، والشهيدة أماني المدهون (أبو العمرين) 33 عام، والشهيد الجنين أيمن المدهون 9 شهور استشهد في أحشاء والدته أماني، والشهيد علي عبد الجواد 51 عاماً جراء استهداف الاحتلال وسط رفح.