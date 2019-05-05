بعد ضربات المقاومة الموجعة.. نتنياهو يأمر جيشه بتعليمات جديدة

أصدر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، تعليماته لجيشه بتوسيع الضربات العسكرية ضد السكان في قطاع غزة.

وقال نتنياهو في أول تعقيب له حول التصعيد العسكري القائم: "أمرتُ قواتنا بتوسيع هجماتها بغزة".

وأضاف، "نحن نعمل من أجل استعادة الأمن في الجنوب"، زاعمًا أن حركة حماس "تدفع ثمنا باهظا لأفعالها".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي عدوانه ضد أبناء شعبنا ما أدى لاستشهاد 10 مواطنين بينهم طفلة وجنين، وإصابة أكثر من 80 آخرين بجراح مختلفة، فيما واصلت المقاومة الفلسطينية دك المستوطنات الإسرائيلية رداً على جرائم إسرائيل بحق أبناء شعبنا، ما أدى لمقتل 3 مستوطنين وإصابة أكثر من 20 بجراح مختلفة.