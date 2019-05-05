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بالأسماء.. 9 شهداء و80 جريح في اليوم الثاني للعدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:06 - 05 مايو 2019
صبا صبا
بنك فلسطين
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استشهد 9 مواطنين وأصيب نحو 80 بجروح مختلفة منذ صباح أمس حتى مساء اليوم الأحد، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء اليوم الأحد، أن 9 شهداء منهم (سيدة وجنينها ورضيعة اخرى من نفس العائلة) واصابة 80 مواطن بجراح مختلفة جراء التصعيد الإسرائيلي المستمر لليوم الثاني على قطاع غزة.

ونشرت وزارة الصحة أسماء الشهداء وهم كالتالي:

1. الشهيد عماد محمد نصير 22 عام شمال قطاع غزة.

2. الشهيدة الرضيعة صبا محمود ابو عرار سنة ونصف شرق غزة.

3. الشهيدة فلسطين صالح ابو عرار 37 عام شرق غزة.

4. الشهيد الجنين "عبد الله ابو عرار " استشهد في احشاء امه الشهيدة فلسطين ابو عرار.

5. الشهيد خالد محمد ابو قليق 25 عام شمال قطاع غزة

6.محمود صبحي عيسى 26 عام في المنطقة الوسطى.

7.فوزي عبد الحميد بوادي 24 عام في المنطقة الوسطى.

8. أحمد نوفل أبو العطا شرق حي الشجاعية

9.  بلال محمد البنا شرق حي الشجاعية

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