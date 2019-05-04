استشهاد رضيعة وإصابة والدتها بجراح خطيرة جراء استهداف منزلهم شرق غزة

استشهدت الرضيعة صبا أبو عرار، مساء اليوم السبت، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهم شرق مدينة غزة.

وذكرت وزارة الصحة أن الطفلة أبو عرار (سنة وشهرين) استشهدت، وأصيبت والدتها بجراح خطيرة وشقيقتها بجراح متوسطة جراء الاستهداف.