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استشهاد رضيعة وإصابة والدتها بجراح خطيرة جراء استهداف منزلهم شرق غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:49 - 04 مايو 2019
بنك فلسطين
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استشهدت الرضيعة صبا أبو عرار، مساء اليوم السبت، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهم شرق مدينة غزة.

وذكرت وزارة الصحة أن الطفلة أبو عرار (سنة وشهرين) استشهدت، وأصيبت والدتها بجراح خطيرة وشقيقتها بجراح متوسطة جراء الاستهداف.

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