نتنياهو: غداً جلسة طارئة لبحث التصعيد مع غزة

قرر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم السبت، عقد جلسة طارئة للمجلس الامني المصغر الكابينت غداً الأحد لبحث التوتر مع قطاع غزة.

وأوضح موقع واللا العبري، بأن وزراء الكابينت الإسرائيلي يتم اطلاعهم على أخر المستجدات أولاً بأول من قبل السكرتير العسكري عوفر فينتير ومن نتنياهو ومن رئيس المجلس القومي مئير بن شبات.

يُشار إلى ان جيش الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة غارات على أهداف ومواقع عسكرية وأراضٍ فارغة في قطاع غزة ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة 7 مواطنين بجراح مختلفة، مما دفع المقاومة الفلسطينية للرد على جرائم الاحتلال بقصف المستوطنات المحاذية للقطاع بعشرات القذاف الصاروخية والتي أدت لإصابة عددٍ من المستوطنين بجراح وصفت حالة بعضهم بالخطيرة.