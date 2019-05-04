غانتس: نتنياهو لا يملك استراتيجية وعلينا إعادة الردع قبل التسوية

أكد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق ورئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، عن عدم وجود استراتيجية متواصلة للتعامل مع الأوضاع الميدانية في قطاع غزة، قائلاً: "لا يوجد لدينا استراتيجية متواصلة لا أمنياً ولا سياسياً ولا اقتصادياً للتعامل مع غزة".

ووجه غانتس وفقاً لموقع مفزاك العبري، انتقاداً كبيراً لسياسة نتنياهو حيال الرد الاسرائيلي على الصواريخ التي تطلقها المقاومة الفلسطينية رداً على قصف الاحتلال للقطاع.

وأضاف غانتس: "منذ وقت طويل وحكومة اسرائيل تتعامل مع الوضع في غزة دون استراتيجية لا امنيا ولا سياسيا ولا اقتصاديا وهذا الأمر دفع حماس لابتزازنا خلال العام الماضي".

ولفت إلى أن الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية اليوم السبت تؤكد بأنها جولة أخرى ضمن جولات الابتزاز التي يتعرض لها نتنياهو وفقاً لقوله.

وأشار إلى أنه يجب أن يختار نتنياهو استراتيجي حازمة غير قابل للابتزاز لإعادة قوة الردع أولاً ثم الحديث عن تسوية طويلة الأمد.

وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية قصفت المستوطنات المحاذية لقطاع غزة بعشرات القذائف الصاروخية رداً على استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرة العودة يوم أمس الجمعة الامر الذي ادى لاستشهاد 4 مواطنين برصاص الاحتلال.