عزام: "إسرائيل" تدرك أنها في خطر ما دامت القضية الفلسطينية حية

قال عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي نافذ عزام، إن "صفقة القرن" تهدد المنطقة العربية بأكملها وليست القضية الفلسطينية فقط، مشيرًا إلى أن الاحتلال بمساعدة أمريكا لن يتوقف عن محاولته الجاهدة لإنهاء القضية الفلسطينية ومحاولات إخضاعها لصفقة القرن.

وأضاف عزام في كلمته خلال اللقاء الوطني بعنوان "متحدون في مواجهة صفقة القرن"، أن مجابهة صفقة القرن لا يمكن أن يتم بجهد شريحة أو فصيل واحد، مشدًدا على أنه يجب توحيد الموقف الداخلي للحفاظ على المقدسات الاسلامية ووفاءً للشهداء والجرحى.

وتابع: "يجب السعي بقوة لتشييد موقف عربي إسلامي لمواجهة صفقة القرن"، شاكرًا الموقف المصري الرافض بتمرير جزء من أراضيها لصالح صفقة القرن، مشددًا على أن المرحلة صعبة ومن الضروري تضافر كل الجهود".

ولفت عزام، إلى أن قطاع غزة لا يمكن أن يكون كيانًا مفصلًا عن فلسطين التاريخية، مباركًا موقف السلطة الفلسطينية الرافض لـ "صفقة القرن" ورفضها المشاركة في مؤتمر وارسو الذي يهدف لحرف البوصلة عن القضية الفلسطينية مطالبًا إياها باتخاذ خطوات عملية على أرض الواقع.

على الصعيد ذاته، أكد عزام، أن "صفقة القرن" تشكل خطرًا كبيرًا على الدول العربية والإسلامية في محاولة لتفتيف العرب وتشكيل محاور جديدة وتكريس الهيمنة الأمريكية، مناشدًا الدول العربية لمساندة الفلسطينيين في مواجهة "صفقة القرن".

وأشار إلى أنه يجب على الدول العربية اتخاذ مواقف وسياسيات جديدة للتصدي لـ"صفقة القرن"، مستنكرًا هرولة بعض الدول للتطبيع مع الاحتلال بكافة أشكاله، مستدركًا: " إسرائيل لا يمكن أن تكون صديقاً لأي دولة عربية التي تحاول توظيف الجميع لخدمة مشاريعها الصهيونية".

وشدًد على أن "إسرائيل" تدرك جيدًا أنها ستظل في خطر دائم ما دامت القضية الفلسطينية حية.