يوفنتوس قد يفسد رغبة ريال مدريد

اقترب نادي يوفنتوس، من التعاقد مع نجم فريق روما، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف البيانكونيري استعدادًا للموسم الجديد.

وذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، أن اليوناني كوستاس مانولاس، مدافع روما، يعد هدفًا محوريًا لنادي يوفنتوس، بجانب ريال مدريد وأتلتيكو.

وقالت الصحيفة إن دييجو سيميوني، مدرب الروخيبلانكوس، يرى أن مانولاس هو البديل المثالي لدييجو جودين، القريب من الرحيل إلى إنتر ميلان.

وأضافت أن مينو رايولا، وكيل أعمال اللاعبين ووكيل مانولاس، يلعب دورًا كبيرًا في دفع لاعب روما للانضمام إلى صفوف البيانكونيري، بالرغم من ضغوطات الثنائي ريال وأتلتيكو مدريد.

وأوضحت الصحيفة أن يوفنتوس يعتزم خطف كوستاس مانولاس من روما في الموسم المقبل، باستخدام الشرط الجزائي والذي يُقدر بقيمة 36 مليون يورو، مثلما فعل السيدة العجوز في فترة سابقة عندما تعاقد مع البوسني ميرالم بيانيتش.