ايران تحذر السعودية والبحرين من عواقب قرارهما بشأن النفط

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران لن تسمح لأي بلد بأخذ مكانها في سوق النفط العالمي، محملة البحرين والسعودية وأمريكا عواقب الأمر.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، إن الموقف السعودي البحريني دليل تبعية عمياء لأميركا وجهل بتبعات هذا الأمر.

وقال موسوي: إن الرياض تعمل على سياسة التحريض في المنطقة بدعم واشنطن وعلى دول المنطقة أن تكون يقظة لهذا الفتنة. مضيفاً أن حكومة إيران وشعبها لن ينسوا أبداً عداء بعض الدول في هذه الظروف التاريخية.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت عن المزيد من العقوبات على ايران، ودعت الدول التي تستورد النفط منها الى التوقف الشهر المقبل.