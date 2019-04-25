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غرينبلات يهاجم الشهيد "أبو جهاد"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:59 - 25 ابريل 2019
الشهيد خليل الوزير "أبو جهاد" الشهيد خليل الوزير "أبو جهاد"
بنك فلسطين
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هاجم المبعوث الأميركي الخاص لعملية السلام جيسون غرينبلات، الشهيد خليل الوزير "أبو جهاد" أحد القادة التاريخيين لحركة فتح، منتقدا في الوقت نفسه وضع صورة له باحدى المدارس الفلسطينية.

واعتبر غرينبلات في تغريدة له عبر تويتر أن وضع صورة "أبي جهاد" في إحدى المدارس الحكومية الفلسطينية بالضفة الغربية، "تمجيد خسيس للعنف والإرهاب"، قائلا: ""الطلاب الفلسطينيون يستحقون أن يتعلموا عن إنجازات أفضل لمجتمعهم".

 

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