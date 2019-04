غرينبلات يهاجم الشهيد "أبو جهاد"

هاجم المبعوث الأميركي الخاص لعملية السلام جيسون غرينبلات، الشهيد خليل الوزير "أبو جهاد" أحد القادة التاريخيين لحركة فتح، منتقدا في الوقت نفسه وضع صورة له باحدى المدارس الفلسطينية.

واعتبر غرينبلات في تغريدة له عبر تويتر أن وضع صورة "أبي جهاد" في إحدى المدارس الحكومية الفلسطينية بالضفة الغربية، "تمجيد خسيس للعنف والإرهاب"، قائلا: ""الطلاب الفلسطينيون يستحقون أن يتعلموا عن إنجازات أفضل لمجتمعهم".

Despicable glorification of violence & terrorism displayed at a Palestinian school w/ a painting of Abu Jihad (Khalil Al-Wazir). Palestinian students deserve to learn about respectable accomplishments of their community not this. https://t.co/g05G6cQqsX