غرينبلات ينفي أن تكون الأردن الوطن البديل في "صفقة القرن"

نفى المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، أن تكون "خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط" المعروفة بـ "صفقة القرن" تمس الأردن، مشددا على أنها إشاعات.

وأشار غرينبلات إلى أن "الإشاعات التي تقول إن خطة السلام تتضمن كونفدرالية بين الأردن و"إسرائيل" والسلطة الفلسطينية أو أن يصبح الأردن وطنا بديلا للفلسطينيين غير صحيحة".

وتابع بالقول إن "الملك عبد الله الثاني والأردن حلفاء أقوياء للولايات المتحدة".

.@KingAbdullahII & #Jordan are strong US allies. Rumors that our peace vision includes a confederation between Jordan, Israel & the PA, or that the vision contemplates making Jordan the homeland for Palestinians, are incorrect. Please don’t spread rumors. — Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) ٢٤ أبريل ٢٠١٩

وتحدث جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره السياسي، الثلاثاء مجددا عن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط" المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن".

وجدد كوشنر خلال حديث له في منتدى مجلة تايم أنه سيكشف عن خطته المنتظرة للسلام بعد انتهاء شهر رمضان مطلع حزيران/يونيو المقبل.

ولفت إلى أنه كان يأمل بطرح الخطة أواخر العام الماضي، "إلا أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أعلن عن إجراء انتخابات ولا يزال يحتاج إلى الوقت لتشكيل ائتلاف".

وأضاف: "عند الانتهاء من ذلك، سنكون على الأرجح في منتصف شهر رمضان، ولذلك سننتظر إلى ما بعد انتهاء رمضان، وبعد ذلك سنكشف عن خطتنا".

في وقت سابق، أكد تقرير سياسي أصدره "مركز دراسات الشرق الأوسط" بالعاصمة الأردنية عمان، أن خيار الأردن السياسي الطبيعي هو رفض "صفة القرن"، وخاصة أن الموافقة على الصفقة وتمريرها يشكل ضربة قوية للثوابت والمصالح العليا الأردنية، كما يشكل تخليًّا عن حقوق الشعب الفلسطيني ودور الأردن في الأماكن المقدسة في القدس.

وأوصى التقرير، الصادر اليوم الثلاثاء، الأردن باتخاذ الموقف الرافض لصفقة القرن بلا تردد وتصليبه واستيعاب أيّ تبعات لاحقة، مشددا على تدعيم الجبهة الداخلية كأولوية في مواجهة تداعيات "صفقة القرن"؛ مؤكدا أنّ قوة الموقف الخارجي للدولة هو انعكاس لقوة جبهتها الداخلية وتماسكها.