ترامب يأمر بالحد من عدد الأجانب الذين يحصلون على تأشيرات دخول للولايات المتحدة

أمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إدارته بالعثور على طرق للحد من عدد الأجانب الذين تجاوزوا تأشيرات الدخول القصيرة وسط حملة واسعة لكبح الهجرة.

وطلب ترامب من وزارة الخارجية، في مذكرة رئاسية، بالعمل مع حكومات الدول التي يتجاوز إجمالي معدلات تجاوزها 10 في المئة من أجل تقليل العدد.

وطُلب من وزير الخارجية، مايك بومبيو، بالتشاور مع وزارتي العدل والأمن الداخلي، تقديم تقرير في غضون ثلاثة أشهر يوصي بالسياسات التي ستخفض عدد الأشخاص، الذين يقيمون في الولايات المتحدة بعد انتهاء صلاحية التاشيرة، ومن المتوقع أن تقدم وزارة الأمن الداخلي توصياتها الخاصة بعد شهر من ذلك.

ولم تتوقف المذكرة عن إجراء تغييرات محدودة، ولكنها تأتي لأن الإدارة تفكر في فرض قيود جديدة على السفر من الدول ذات معدلات الإقامة العالية، ستؤثر هذه الحملة في المقام الأول على دول أفريقية مثل نيجيريا والصومال وتشاد والسودان و توغو وليبيريا وإريتريا وسيراليون وغيرها.

ويوجب التغيير المقترح، سيتم تخفيض وتقصير مدة تأشيرات العمل والسياحة من هذه الدول.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الجهود تهدف إلى” إيجاد طرق فعالة لمكافحة العدد الكبير من فترات الإقامة”، والتي يقول إنها “تقوض حكم القانون وتجهد الموارد اللازمة لمعالجة الأزمة على الحدود الجنوبية”.

ويظهر الاعلان أن إدارة ترامب تسعى إلى فرض قواعد أكثر صرامة حول الهجرة القانونية، بالاضافة إلى تركيز ترامب الرئيسي على إيقاف المعابر غير القانونية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.