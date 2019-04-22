الحرس الثوري الإيراني: سنغلق مضيق هرمز في حال منعنا من استخدامه

هدد قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، الأميرال علي رضا تنكسيري، بأن طهران ستغلق مضيق هرمز في حال منعت من استخدامه.

وقال تنكسيري، في مقابلة مع قناة "العالم" الإيرانية اليوم الاثنين جاءت بعد ساعات من إعلان البيت الأبيض وقف نظام الأعفاءات من العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني: "إن مضيق هرمز هو ممر بحري وفق القوانين الدولية ولن يستفيد منه أحد في حال منعنا من استخدامه".

وأضاف قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني: "سندافع عن المياه الإيرانية في حال تعرضت لأي تهديد".

كما شدد الأميرال الإيراني الرفيع على أن "الحرس الثوري لن يسكت على أي ظلم يتعرض له المسلمون".

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم، أنه تقرر عدم تمديد نظام الإعفاءات من عقوبات واشنطن على قطاع النفط الإيراني والتي تم منحها حتى مايو المقبل لمجموعة دول وهي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان.

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر بين إيران والولايات المتحدة بشكل ملحوظ، خاصة بعد قرار ترامب في مايو الماضي الخروج من الصفقة النووية وإعادة فرض عقوبات اقتصادية واسعة على طهران.

وتشمل هذه الإجراءات فرض حظر على شراء النفط الإيراني، وهددت الولايات المتحدة بأنها ستطبق العقوبات بحق كل الدول التي ستواصل شراء هذه المادة من إيران.

وردا على هذه العقوبات تعهدت إيران مرارا، على لسان كبار مسؤوليها السياسيين والعسكريين، بأنها لن تسمح، من خلال إغلاق مضيق هرمز، لأي جهة أخرى بتصدير النفط من الخليج العربي حال تطبيق الولايات المتحدة عقوباتها.