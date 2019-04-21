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الكاميرات تلتقط أزمة بين محمد صلاح وقائد ليفربول داخل الملعب

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:21 - 21 ابريل 2019
محمد صلاح محمد صلاح
بنك فلسطين
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حقق ليفربول فوزا مهما على كارديف سيتي في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة شهدت أزمة بين محمد صلاح والقائد جيمس ميلنر.

وحصل صلاح على ركلة جزاء في الدقيقة 81، وأخذ الكرة ليسددها، إلا أن جيمس ميلنر التقط الكرة ونفذ هو الركلة محرزا هدف ليفربول الثاني.

بهذا الفوز رفع الريدز رصيده إلى 88 نقطة ليستعيد الفريق الصدارة مجددا، بفارق نقطتين عن غريمه مانشستر سيتي الذي خاض مباراة أقل.

ويحتل محمد صلاح صدارة هدافي الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي، برصيد 19 هدفاً، بالتساوي مع سيرجيو أجويرو وساديو ماني.

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