الكاميرات تلتقط أزمة بين محمد صلاح وقائد ليفربول داخل الملعب

حقق ليفربول فوزا مهما على كارديف سيتي في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة شهدت أزمة بين محمد صلاح والقائد جيمس ميلنر.

وحصل صلاح على ركلة جزاء في الدقيقة 81، وأخذ الكرة ليسددها، إلا أن جيمس ميلنر التقط الكرة ونفذ هو الركلة محرزا هدف ليفربول الثاني.

بهذا الفوز رفع الريدز رصيده إلى 88 نقطة ليستعيد الفريق الصدارة مجددا، بفارق نقطتين عن غريمه مانشستر سيتي الذي خاض مباراة أقل.

ويحتل محمد صلاح صدارة هدافي الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي، برصيد 19 هدفاً، بالتساوي مع سيرجيو أجويرو وساديو ماني.

Yes Milner is number one for penalty kicks but Salah wanted to be the league's top scorer and we're ahead and it will increase his confidence. I really feel bad for Mo! pic.twitter.com/XCoDa0PjPO