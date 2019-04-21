"تيار فتح الاصلاحي" ينفي اتهامات الاعلام التركي للنائب دحلان

نفى القيادي في التيار الاصلاحي بحركة فتح غسان جادالله، نفى الادعاءات التركية حول علاقة النائب محمد دحلان بمن قالت الصحافة التركية إنهم عملاء متهمون بالتجسس علي تركيا لصالح دولة الامارات.

ووصف القيادي في تيار الإصلاح هذه الاخبار بـ "الكاذبة"، مشيرا إلى مرات سابقة روجت فيها اكاذيب ملفقة ضد النائب محمد دحلان في تركيا من بينها تقارير كاذبة عن علاقته بالانقلاب على أردوغان.

واستنكر جاد الله تحول مؤسسات دولة لإشاعة التقارير الكاذبة، مثل ادعاء الاعتداء على النائب دحلان في دبي، ومشاركته في تدبير حادثة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وغيرها .

وأكد جاد الله أن النائب دحلان وقيادة التيار الاصلاحي تعمل في إطار من الشفافية والنزاهة، والقضايا الوطنية التي تركز عليها وتهتم بها قيادة التيار أكثر أهمية ووزناً من غيرها.

وشدد على أن ما تناقلته وسائل الاعلام التركية من تقارير تفتقد للمصداقية وتحداها أن تقدم دليلا واحدا على صدق ادعاءاتها، مؤكدا على تمسك النائب دحلان بالحق في مقاضاة المؤسسة الإعلامية التركية للمساس بسمعة الآخرين دون وجه حق.