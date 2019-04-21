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مقتل وإصابة العشرات في انفجارات تهز كنيستين وفندقين في سيريلانكا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:24 - 21 ابريل 2019
سيريلانكا سيريلانكا
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أفادت الشرطة السريلانكية، صباح الأحد، بإصابة العشرات في انفجارات استهدفت كنيستين ومواقع أخرى في العاصمة كولومبو، بالتزامن مع الاحتفال بقداس الفصح.

وقالت وسائل إعلام محلية إن انفجارات عدة ضربت، صباح اليوم، العاصمة السريلانكية، كولومبو، ومدنا آخرى في توقيت متزامن.

وقالت مصادر طبية إن 80 جريحا على الأقل أصيبوا في الهجمات، فيما ترجح تقارير محلية مقتل عدد من الأشخاص.

ونقلت "فرانس برس" عن مسؤول في مستشفى كولومبو الوطني قوله "تلقينا ثمانين شخصا وثمة المزيد يصلون تباعا"، وقد وقع أحد الانفجارين في شمال العاصمة والثاني في نيغومبو إلى شمالها، وفق الشرطة.

وذكرت وكالة "رويترز" أن الانفجارات استهدفت كنيستين إلى جانب فندقين في العاصمة.

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