غرينبلات: منح غزة ارضٍ من سيناء ضمن صفقة القرن كذب

قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات يوم أمس الجمعة: "إن خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط لن تشمل منح أرض من شبه جزيرة سيناء المصرية".

وسعى غرينبلات على ما يبدو لنفي تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي، تقول إن الخطة التي طال انتظارها لإنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني ستشمل توسيع قطاع غزة ليشمل جزءا من شمال سيناء على البحر المتوسط.

وأضاف غرينبلات أحد مهندسي الخطة في تغريدة على تويتر يوم الجمعة: "سمعت تقارير عن أن خطتنا تشمل تصورا بأننا سنقدم جزءا من سيناء إلى غزة هذا كذب".

ومن المتوقع الإعلان عن الخطة الأمريكية بمجرد انتهاء رئيس حكومة الاحتلال حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي أعيد انتخابه مؤخرا من تشكيل حكومته الائتلافية، وبعد شهر رمضان في يونيو.